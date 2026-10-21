В Подмосковье провели тренировочный ЕГЭ по английскому языку и информатике

Тренировка по проведению устной части ЕГЭ по английскому языку и компьютерного экзамена по информатике прошла в Московской области. Участники проверили технологическую готовность 218 пунктов проведения экзаменов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В тренировке участвовали более 2 тыс. специалистов: руководители экзаменационных пунктов, члены государственной экзаменационной комиссии и организаторы в аудиториях. Технические специалисты обеспечивали бесперебойную работу оборудования и программного обеспечения, оперативно устраняли неполадки.

Участники отработали все технологические процессы на базе операционной системы Linux. Они проверили защищенную передачу экзаменационных материалов через интернет, печать бланков в аудиториях, запись и ввод устных и письменных ответов в систему.

Сотрудники также отработали действия при технических сбоях. Они успешно смоделировали замену рабочих станций для записи устных ответов и проведения компьютерного экзамена по информатике, включая экстренный запрос и применение резервных ключей. Проверка подтвердила готовность системы обеспечивать непрерывное проведение экзаменов без задержек.

По итогам тренировки все технологические процессы выполнили успешно. Организаторы отметили высокий уровень готовности специалистов к работе с новым программным обеспечением.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что полученный опыт поможет провести экзамены на высоком организационном и технологическом уровне и обеспечить равные и честные условия для всех участников.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.