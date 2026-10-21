Режиссер Герман посоветовал Уиткоффу вечернюю прогулку по Петербургу

Режиссер Алексей Герман (младший) предложил спецпосланнику США Стивену Уиткоффу прогуляться по вечернему Петербургу и поужинать в ресторане с видом на город, сообщает Life.ru .

Герман усомнился, что Уиткоффу понравится корюшка. По мнению режиссера, популярные петербургские пышки по вкусу не отличаются от любых приличных пышек в стране.

«В Питере много хороших и вкусных ресторанов, это правда, они появились. Но я бы на месте Уиткоффа, после вечерней прогулки, нашел какой-то ресторан с видом, чтобы ужинать и смотреть на город. Вот так бы я сказал. То есть вечерняя прогулка и какой-нибудь вкусный ресторан», — отметил Герман.

Президент России Владимир Путин и Стивен Уиткофф проводят встречу в Константиновском дворце в Петербурге. Американский дипломат прибыл в Россию для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что Уиткофф может попробовать местные деликатесы, в том числе корюшку. Сам он пока не комментировал свои гастрономические планы.

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