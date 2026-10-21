Школа имени Гнесиных и Московская областная филармония заключили соглашение

Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных и Московская областная филармония договорились о сотрудничестве до конца 2030 года. Оно поможет молодым музыкантам получить исполнительскую практику, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Соглашение предусматривает совместные концерты, мастер-классы, практико-ориентированную подготовку и стажировки учащихся. Его цель — создать условия для профессионального становления молодых музыкантов.

Документ подписали исполняющий обязанности директора Московской областной филармонии Сергей Бобков, художественный руководитель ее симфонического оркестра Дмитрий Юровский и директор школы имени Гнесиных, заслуженный деятель искусств России Михаил Хохлов.

Хохлов отметил, что сотрудничество даст студентам опыт выступлений с большим коллективом и исполнения крупных произведений, которые обычно входят в третий тур музыкальных конкурсов.

«Для ребят такая практика необходима для получения опыта игры с симфоническим оркестром», — подчеркнул Михаил Хохлов.

Школа формирует репертуар на 2027 год. От выбора программы — концерта Моцарта, Рахманинова или Прокофьева — будет зависеть, кто из воспитанников первым выйдет на сцену.

По словам Дмитрия Юровского, оркестр находится в процессе получения академического статуса. Сотрудничество с ведущими московскими учебными заведениями — стратегическая задача филармонии. Учащиеся смогут выступать солистами с профессиональным коллективом и осваивать оркестровое мастерство на высоком европейском уровне. Для музыкантов оркестра это возможность передать опыт и сформировать команду.

Юровский также назвал приоритетом привлечение молодых кадров из Подмосковья. Он намерен подключать к сотрудничеству областные колледжи, средние и начальные школы, партнерами которых станут ведущие московские учебные заведения.

«Для нас важно, чтобы у ребят, которые учатся в области, была реальная перспектива трудоустройства», — подчеркнул Дмитрий Юровский.

Он добавил, что у филармонии есть планы на репертуар, который исполняет не каждый коллектив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.