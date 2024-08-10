сегодня в 18:44

Более 76 тыс человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

Официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров заявил, что из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 76 тыс мирных жителей, сообщает ТАСС .

«В Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области», — сказал Шаров.

Он подчеркнул, что отселение жителей приграничных районов в безопасные места является приоритетным направлением работы оперативного штаба.

Шаров добавил, что на сегодняшний день в 60 развернутых пунктов временного размещения размещены более 4,4 тыс. человек. В регионе развернуты 26 пунктов. Оставшиеся расположены в Московской, Тульской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

С 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно атакуют территорию Курской области. Российские подразделения выдавливают украинских боевиков с приграничной территории, уничтожая живую силу и боевую технику.