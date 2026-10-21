В Подмосковье подали более 2 тыс онлайн-заявок на договоры по соцсертификатам

Жители Подмосковья с начала года оформили на региональном портале госуслуг свыше 2 тыс. заявлений на заключение договоров об оказании услуг по социальным сертификатам, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на портале госуслуг Подмосковья оформили свыше 2 тыс. заявлений на заключение договоров об оказании услуг с использованием социального сертификата.

Воспользоваться онлайн-услугой могут жители Московской области с действующим социальным сертификатом. Его выдают гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Встроенный искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файл прикреплен неверно, система покажет подсказку, и заявитель сможет сразу его заменить.

Заявитель самостоятельно выбирает поставщика социальных услуг из реестра исполнителей государственных услуг в соответствии с социальным сертификатом. Проект договора для подписания поступит в личный кабинет на региональном портале. Чтобы сменить исполнителя, необходимо сначала расторгнуть прежний договор, а затем подать новое заявление.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.