Ставка 14% останется, но ЦБ может ужесточить прогноз на 2027 год

Большинство игроков рынка недвижимости ожидают, что на заседании 23 октября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%, однако не исключено, что регулятор ужесточит прогнозы на 2027 год из-за высоких инфляционных ожиданий, сообщил РИАМО вице-президент по маркетингу и продажам Группы «Эталон» Вячеслав Приймак.

На предстоящем заседании 23 октября Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 14%. Такой позиции придерживается большинство игроков рынка недвижимости, рассказал Приймак.

Некоторые эксперты допускают снижение показателя на 0,25 процентного пункта, однако этот сценарий считается менее вероятным. Причина — сохранение высоких инфляционных ожиданий, в том числе из-за повышения тарифов ЖКХ, а также проблемы с топливом и геополитическая нестабильность.

«В результате Центробанк может не только оставить ключевой показатель на том же уровне, но и ужесточить свои прогнозы на 2027 год», — отметил Приймак.

По его словам, рынок недвижимости уже приспособился сначала к медленному снижению ключевой ставки, а затем и к отсутствию изменений. Девелоперы, как и раньше, активно используют различные инструменты для привлечения покупателей помимо ипотеки — рассрочки, скидки, акции, субсидирование первоначального взноса.

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