Гаджеты для сна оказались пустышкой: что говорит сомнолог

Различные приборы для засыпания не влияют на мозг и структуру сна, а их эффект связан лишь с плацебо и снижением тревоги, сообщила РИАМО врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ирина Фролова.

«Сразу скажу главное: никакого прямого влияния на сон такие приборы оказывать не могут. Ни микротоками, ни импульсами, ни какими-то другими физическими факторами они не воздействуют на мозг и структуру сна. Это важно понимать», — сказала Фролова.

Эффект плацебо и снятие стресса

Но есть нюанс: косвенное влияние они все-таки оказывают — и это называется эффектом плацебо. Когда человек покупает устройство, которое обещает помочь заснуть, он успокаивается. Ему становится спокойнее от того, что он что-то делает, что есть прибор, который работает.

«За счет этого снижается тревога, а тревога — это один из главных врагов засыпания. Поэтому в инструкциях и пишут, что прибор с помощью микротоков или микромассажа уменьшает стресс, улучшает засыпание. Доля терапевтического эффекта действительно есть, но она не от токов, а от того, что человек просто расслабляется. Это работает как маленький антистресс — как „сквиш“ или массажная игрушка, не более того», — пояснила сомнолог.

Фролова подчеркнула, что такие приборы не лечат бессонницу, не меняют глубину сна, не восстанавливают его структуру.

«Прибор может помочь именно тревожным людям, которые сами по себе склонны к излишнему напряжению. Как медицинский прибор, который решает реальные проблемы со сном, — нет», — заключила специалист.

Вместо «умных» гаджетов — режим

«Если говорить о надежных способах улучшить сон, то сомнологи опираются на совсем другие вещи. Основа — это гигиена сна. Во-первых, место для сна должно быть исключительно местом для сна — не кухней, не гостиной, а спальней. И в ней не должно быть телевизора. На кровати должен быть анатомический матрас — он повторяет изгибы тела, на нем лучше спится. Подушка тоже нужна анатомическая, чтобы поддерживать шейный отдел», — сказала Фролова.

Во-вторых, важно соблюдать режим. Ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Сон развивается по фазам, и регулярность помогает им правильно чередоваться.

«В-третьих, подготовка ко сну начинается задолго до того, как вы легли в постель. Физическую активность лучше прекратить за 4–5 часов до сна. Еду — тоже за 4 часа, чтобы пищеварительная система не работала ночью. Гаджеты нужно убирать минимум за два часа: синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, гормона, который нужен для засыпания», — рассказала сомнолог.

Фролова подчеркнула — никакого алкоголя перед сном. Даже небольшой бокал вина ломает структуру сна, делает его поверхностным. Кофеин тоже враг сна — у разных людей он выводится от 5 до 7 часов, поэтому тем, у кого есть проблемы с засыпанием, лучше пить кофе только в первой половине дня.

