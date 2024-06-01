Наталья Бочкарева приехала попрощаться с Анастасией Заворотнюк

В Покровский монастырь в Москве приехала звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Букины» Наталья Бочкарева, чтобы проститься с покойной коллегой по цеху Анастасией Заворотнюк, передает корреспондент РИАМО с траурной церемонии.

Бочкарева пришла на прощание с Заворотнюк в темных солнцезащитных очках, черном платье и черной накидке. Под мышкой она несла охапку нежно-розовых роз. С печалью на лице она проследовала к здание монастыря, где стоит белый открытый гроб с телом звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Ранее с Анастасией Заворотнюк пришли попрощаться дрессировщик Эдгар Запашный, певица Лолита, режиссер Геннадий Хазанов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фигурист Илья Авербух также попрощался с актрисой. На церемонию он пришел с большим букетом белых роз и заявил, что Заворотнюк еще не успела сыграть свою главную роль в карьере, но у нее есть большая народная любовь, о которой мечтают все знаменитости.

Анастасия Заворотнюк скончалась в больнице в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. В 2019 году у нее диагностировали неоперабельную злокачественную опухоль мозга, с которой она боролась последние пять лет, но онкологическое заболевание оказалось сильнее.

У Заворотнюк осталось трое детей: старшая дочь Анна, средний сын Майкл и младшая дочь Мила, а также муж Петр Чернышев. После смерти матери, Анна заявила, что вместе с братом и сестрой будут стоять друг за друга.