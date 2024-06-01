Авербух о Заворотнюк: она еще не успела сыграть свою главную роль

Заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух простился с покойной Анастасией Заворотнюк, в разговоре с РИАМО он заявил, что актриса еще не успела сыграть свою главную роль, но у нее есть всенародная любовь.

«Ее главная роль — это всенародная любовь. О такой любви мечтает каждый в стране. Я думаю, что не надо измерять количеством ролей, здесь нужно просто знать, что это то, к чему стремится любой человек», — заявил Авербух.

По словам фигуриста, любой спортсмен желает стать самым знаковым, как Анастасия Заворотнюк среди актеров.

Илья Авербух рассказал, что чувствует в связи со смертью звезды «Моей прекрасной няни».

«Я еще раз хочу сказать, что это не внезапная новость, которая влетает в твою жизнь как кинжал и разрезает тебя. Мы чувствовали страшную болезнь. Сначала не хотели верить в нее. Затем верили в чудо. Сейчас это трагичная новость, которая тебя наполняет болью, грустью и желанием помогать», — подытожил заслуженный мастер спорта России.

Анастасия Заворотнюк и Илья Авербух в последний раз виделись более пяти лет назад, когда у актрисы еще не было страшного смертельного диагноза. Она вместе с супругом Петром Чернышевым приезжала в Сочи на спектакль «Кармен».

Авербух поделился воспоминаниями, что Анастасия была таким глубоким человеком, который умел искренне делиться теплом и любовью. Она оценивала его творчество с таким восторгом, как будто увидела что-то необыкновенное, и это окрыляло.

Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53-лет в больнице 30 мая. Последние пять лет она боролась с раком мозга, но недуг оказался сильнее. Родственники предпочли отказаться от лекарства, которое специально разрабатывали для Заворотнюк.

Прощание с Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. Там собрались толпы поклонников и знаменитостей, чтобы проводить звезду в последний путь. Одними из первых проститься с актрисой приехали певица Лолита и дрессировщик Эдгар Запашный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также посетил траурную церемонию.