Видео: Лолита и Хазанов одними из первых пришли попрощаться с Заворотнюк

Лолита и Хазанов в числе первых прощаются с Заворотнюк в Москве

В Москве началась церемония прощания с актрисой, сыгравшей главную роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», Анастасией Заворотнюк, певица Лолита Милявская и режиссер Геннадий Хазанов в числе первых знаменитостей пришли попрощаться с актрисой, сообщает Telegram-канал SHOT .

Знаменитости пришли на траурную церемонию в черных нарядах и с большими букетами живых цветов. Журналисты попросили Лолиту сказать пару слов об Анастасии Заворотнюк, но она проигнорировала их, этот момент попал на видео.

В числе первых, кто пришел проводить Заворотнюк в последний путь, заметили также дизайнера Игоря Гуляева и дрессировщика Эдгара Запашного.

Ранее на территории Покровского монастыря в Москве начали собираться люди, чтобы проститься с актрисой. Анастасия Заворотнюк скончалась спустя пять лет после диагностированного ей рака мозга. Родные покойной отказались лечить ее специально разработанным лекарством. Старшая дочь Заворотнюк Анна опубликовала в Сети видео с матерью и заявила, что впервые за пять лет смогла его посмотреть.