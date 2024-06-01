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Люди начали собираться на прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк

На место прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк на территории Покровского монастыря в столице уже собираются десятки людей, передает корреспондент РИАМО.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что прогноз болевшей раком актрисы Анастасии Заворотнюк первоначально не внушал оптимизма. При этом артистка стойко сражалась с недугом.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве.