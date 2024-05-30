Малахов: прощание с Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня

Прощание с умершей актрисой Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре, сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире канала «Россия 1».

По его словам, артистку похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. На протяжении многих лет звезда ситкома «Моя прекрасная няня» боролась с раком мозга. Незадолго до смерти актриса пожаловалась на ухудшение состояния — у нее сильно болела голова и возникла слабость.

После известий о смерти Заворотнюк ее дочь поделилась семейной фотографией и попрощалась с мамой.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что прогноз болевшей раком актрисы Анастасии Заворотнюк первоначально не внушал оптимизма. При этом артистка стойко сражалась с недугом, подчеркнул эксперт.