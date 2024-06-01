Родные Заворотнюк не стали лечить актрису разработанным для нее препаратом

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк не стали использовать для лечения препарат, который специально для них разработали в столичном Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Это связано с недостатком документации по ней и различными ограничениями в применении, сообщает SHOT.

Супруг Анастасии фигурист Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли актрисы для выработки специальных вирусов, способных уничтожить онкологию. Ученые вскоре приготовили препарат.

Однако родные не стали использовать его, поскольку на тот момент колоть его в больнице было юридически запрещено, он не прошел клинические испытания. Это создавало большие проблемы для лечения Заворотнюк. Она большую часть времени проводила именно в клиниках.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.