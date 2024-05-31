«Сойду с ума»: дочь Заворотнюк показала тяжелые кадры с умершей мамой

Дочь Заворотнюк показала редкое видео с мамой, которое не могла посмотреть 5 лет

Анна Заворотнюк, дочь умершей накануне актрисы Анастасии Заворотнюк, показала редкие кадры со своей мамой. По словам девушки, это видео она не могла смотреть 5 лет — именно столько артистка прожила после объявления врачами смертельного диагноза, сообщает kp.ru .

В своем посте Анна поблагодарила свою маму за то, что она сделала ее сильнее. Скончавшуюся артистку дочь назвала «моей самой прекрасной мамой».

«Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого казалось, что сойду с ума», — написала наследница Заворотнюк.

Девушка также пообещала, что вместе с сестрой и братом они будут стоять горой друг за друга.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая в возрасте 53 лет. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» 5 лет боролась с опухолью мозга.