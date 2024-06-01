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Дмитрий Песков прибыл на церемонию прощания с Заворотнюк

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прибыл на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк, передает корреспондент РИАМО.

Кроме того, церемонию прощания посетили российский фигурист Илья Авербух, певица Лолита Милявская, режиссер Геннадий Хазанов и дрессировщик Эдгар Запашный.

Ранее на территории Покровского монастыря в Москве собралась толпа людей, чтобы проститься с актрисой.

Анастасия Заворотнюк скончалась спустя пять лет после диагностированного ей рака мозга.

Старшая дочь Заворотнюк Анна опубликовала в Сети видео с матерью и заявила, что впервые за пять лет смогла его посмотреть.