Запашный о Заворотнюк: она - пример для подражания для всех молодых актеров

Запашный о Заворотнюк: великолепная актриса и пример для подражания

На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк пришел дрессировщик Эдгар Запашный, он рассказал о своем знакомстве актрисой и ее характере, передает корреспондент РИАМО.

По словам Запашного, Анастасия была великолепной актрисой, и самое главное - великолепным человеком.

«В ней соединились трудолюбие, любовь, уважение, отсутствие желания скандалить», - сказал Запашный.

Также он уточнил, что в этом плане она является большим примером для подражания для всех молодых актеров.

«Я не запомнил свою последнюю встречу (с Анастасией Заворотнюк - ред.), потому что ее не должно было быть», - добавил Запашный.

Также дрессировщик отметил, что Заворотнюк отлично справлялась со всеми задачами режиссеров, которые ей давали и что у него была возможность, и даже честь, общаться с Анастасией.

«Надо - она заплачет в кадре, надо - она рассмешит, кого угодно. Она великолепная актриса», - заключил Запашный.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.