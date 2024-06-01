Толпа людей собралась возле Покровского монастыря для прощания с Заворотнюк
Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО
Толпа людей собралась возле Покровского монастыря для прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк, пока идет ее отпевание, передает корреспондент РИАМО.
Прощание с актрисой будет организовано чуть позже.
Все желающие смогут пройти к месту прощания с Заворотнюк со стороны парка.
Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.
Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве.