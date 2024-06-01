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Татьяна Тарасова прибыла на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

На церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк на машине приехала тренер Татьяна Тарасова, сообщает корреспондент РИАМО.

Тренер без макияжа, она в горе и скорбит по ушедшей артистке. Заслуженный тренер по фигурному катанию смогла самостоятельно, с небольшой помощью, выйти из машины, после чего пересела на коляску.

Поклонники прощаются с Заворотнюк тихо и трепетно. Ее тело находится в открытом белом гробу.

Ранее на территории Покровского монастыря в Москве собралась толпа людей, чтобы проститься с актрисой. Церемонию прощания посетили российский фигурист Илья Авербух, певица Лолита Милявская, режиссер Геннадий Хазанов и дрессировщик Эдгар Запашный.

Также с актрисой простился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.

Похоронят артистку после прощания на Троекуровском кладбище в Москве.