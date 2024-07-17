ФНС заблокировала банковские счета актера Павла Прилучного

Данные счета привязанным к его ИП. Артист должен был отчитаться перед Федеральной налоговой службой до 3 июля, но по каким-то причинам не сделал этого.

Параллельно он судится с бывшей женой актрисой Агатой Муцениеце. Новый иск в суд был направлен им из-за детей. Супруги развелись четыре года назад.

Ранее суд уже частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов с экс-мужа на содержание несовершеннолетних детей.