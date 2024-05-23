Прилучный подал в суд на Муцениеце из-за детей

Павел Прилучный в очередной раз решил судиться со своей бывшей супругой, актрисой Агатой Муцениеце. Новый иск в суд был направлен им из-за детей, сообщает РИА Новости .

На портале судов общей юрисдикции Москвы обнародовали информацию о новом зарегистрированном иске звезды «Мажора».

В причине спора между экс-возлюбленными указываются их совместные дети. Подробности об иске в суде не стали разглашать, но уточнили, что дело связано с осуществлением несовершеннолетних своих прав.

По заявлению актера назначена беседа, которая состоится 3 июня.

Актеры развелись 4 года назад. Ранее суд уже частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов с экс-супруга на содержание несовершеннолетних детей. Прилучный обжаловал это решение.