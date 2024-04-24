Агата Муцениеце через суд добилась алиментов от Павла Прилучного
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Суд частично удовлетворил иск актрисы Агаты Муцениеце к звезде сериала «Мажор» Павлу Прилучному об уплате алиментов на двоих детей, сообщает SHOT.
Актеры развелись почти 4 года назад. У Прилучного и Муцениеце двое общих детей: 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.
Актриса требовала от Прилучного 30% его заработка на нужды детей до 2031 года, пока Тимофею не исполнится 18 лет. Затем до совершеннолетия дочери Мии сумма алиментов снижается до 25%.
В апреле 2023 года в новой семье Прилучного родился сын. После этого артист заявил, что ему приходится работать втрое больше. Один съемочный день актера стоит около 500 тыс. рублей.
Ранее Агата Муцениеце сообщила о расставании с новым возлюбленным Иваном Чуйковым. Актриса долгое время провоцировала слухи о бурном романе с телеведущим.