Агата Муцениеце через суд добилась алиментов от Павла Прилучного

SHOT: Муцениеце через суд добилась выплаты от Прилучного алиментов на детей

Суд частично удовлетворил иск актрисы Агаты Муцениеце к звезде сериала «Мажор» Павлу Прилучному об уплате алиментов на двоих детей, сообщает SHOT .

Актеры развелись почти 4 года назад. У Прилучного и Муцениеце двое общих детей: 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Актриса требовала от Прилучного 30% его заработка на нужды детей до 2031 года, пока Тимофею не исполнится 18 лет. Затем до совершеннолетия дочери Мии сумма алиментов снижается до 25%.

В апреле 2023 года в новой семье Прилучного родился сын. После этого артист заявил, что ему приходится работать втрое больше. Один съемочный день актера стоит около 500 тыс. рублей.

Ранее Агата Муцениеце сообщила о расставании с новым возлюбленным Иваном Чуйковым. Актриса долгое время провоцировала слухи о бурном романе с телеведущим.