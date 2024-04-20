Агата Муцениеце сообщила о расставании с новым возлюбленным

Актриса театра и кино Агата Муцениеце провоцирует слухи о бурном романе с телеведущим Иваном Чуйковым, но накануне артистка неожиданно заговорила о расставании с новым бойфрендом, сообщает 7days.ru .

Роман Муцениеце и Чуйкова начался с публикации в соцсетях совместных романтических фотографий. Затем звезда сериала «Закрытая школа» и телеведущий вместе посетили показ новый выставки театре Crave, а также появились на красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Но вскоре Муценице намекнула поклонникам на расставание с Чуйковым. В своем личном блоге актриса опубликовала видео, на котором она заявила, что телеведущего «надо бросать».

«Тяжело с ним очень, потому что это невозможно… Но его надо бросить, я считаю. Он плохой актер, его надо бросать», — сказала Муцениеце.

Ранее стало известно, что роман между Агатой Муцениеце и бизнесменом Владимиром Перельманом завершился из-за его измены. Актриса ушла от богатого избранника еще в январе, когда застала его на прогулке с другой девушкой в Таиланде.