Новый парень Муцениеце целовался с незнакомкой из клуба на глазах у актрисы

Богатый возлюбленный изменил актрисе Муцениеце у нее на глазах

Роман между актрисой Агатой Муцениеце и бизнесменом Владимиром Перельманом завершился из-за его измены. Об этом заявили друзья артистки, сообщает kp.ru .

Близкие отметили, что звезда «Закрытой школы» ушла от богатого избранника еще в январе. Тогда Агата застала миллионера на прогулке с другой девушкой в Таиланде.

«Тот оставил ее ради новой барышни. Изменил Агате у нее на глазах!» — возмутился собеседник.

По его словам, актриса и предприниматель вместе отдыхали на острове. В один из вечеров мужчина пошел в клуб, где уделял внимание двум незнакомкам.

В тот вечер Муцениеце увидела, как ее возлюбленный поцеловал посетительницу ночного заведения, и позвала его на разговор. После беседы партнеры поняли, что хотят остаться не более, чем друзьями.

Кроме того, Муцениеце никогда не состояла в романтических отношениях с ведущим Иваном Чуйковым. Предположительно, знаменитости публиковали совместные откровенные фото ради пиара.