Фигурантам дела о нападении на офис WB в Москве назначили 15 суток ареста
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14 фигурантам дела о нападении на столичный офис Wildberries назначили административные наказания, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Мещанский районный суд столицы признал их виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов).
Каждый из фигурантов дела получил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
18 сентября у столичного офиса WB неизвестные открыли стрельбу, пытаясь прорваться в помещение. В результате два человека погибли и семь пострадали.
После перестрелки был задержан бизнесмен Владислав Бакальчук. Ему и шестерым участникам стрельбы предъявили обвинения. После допроса предпринимателя отпустили.