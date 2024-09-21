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Фигурантам дела о нападении на офис WB в Москве назначили 15 суток ареста

14 фигурантам дела о нападении на столичный офис Wildberries назначили административные наказания, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Мещанский районный суд столицы признал их виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов).

Каждый из фигурантов дела получил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

18 сентября у столичного офиса WB неизвестные открыли стрельбу, пытаясь прорваться в помещение. В результате два человека погибли и семь пострадали.

После перестрелки был задержан бизнесмен Владислав Бакальчук. Ему и шестерым участникам стрельбы предъявили обвинения. После допроса предпринимателя отпустили.