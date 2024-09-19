Бакальчуку и еще 6 участникам стрельбы в офисе Wildberries предъявили обвинения

Бизнесмену Владиславу Бакальчуку и еще шестерым участникам стрельбы в головном офисе Wildberries в центре Москвы предъявили обвинения, сообщает Mash .

Все они провели на допросе у силовиков почти сутки.

Всего по этому делу были задержаны 28 участников, их допрашивают. Бизнесмен просидел в кабинете у следователя с середины 18 сентября до утра 19 сентября.

18 сентября стрельба произошла у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». Основательница WB Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав пытался провести рейдерский захват. Предприниматель в свою очередь отметил, что приехал на переговоры, а в офисе на него попытались напасть.

Ранее были названы имена умерших в перестрелке у офиса Wildberries охранников. Это Ислам-Бек Э. и Адам А. Были также названы личности пострадавших. По этому инциденту следователи возбудили дело сразу по нескольким статьям УК РФ.