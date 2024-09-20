Бизнесмена Владислава Бакальчука отпустили на свободу

«Рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость. Спасибо за поддержку всем, кто трезво оценивал ситуацию и не поддался на фейки и вбросы про случившееся», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Бакальчук подчеркнул, что готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате перестрелки в главном офисе маркеплейса в центре Москвы.

Бизнесмен выразил уверенность, что все виновные в случившемся понесут заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством.

18 сентября стрельба произошла у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. В перестрелке погибли двое сотрудников охраны маркетплейса, еще трое получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

19 сентября следователи задержали Бакальчука на 48 часов. По месту жительства сооснователя Wildberries силовики провели обыски.