Baza: по месту жительства Владислава Бакальчука проводятся обыски
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Силовики проводят обыски по месту жительства бизнесмена Владислава Бакальчука, сообщает Baza.
Эту информацию передал источник. Кроме того, данные сведения также указаны в картотеке судов.
18 сентября стрельба произошла у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. Татьяна Бакальчук обвинила своего супруга Владислава в попытке рейдерского захвата. В свою очередь он заявил, что приехал в офис для разговора, но на него было совершено нападение.
В перестрелке погибли двое сотрудников охраны маркетплейса, еще трое получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.
19 сентября следователи задержали Бакальчука на 48 часов.