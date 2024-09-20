Baza: по месту жительства Владислава Бакальчука проводятся обыски

Эту информацию передал источник. Кроме того, данные сведения также указаны в картотеке судов.

18 сентября стрельба произошла у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. Татьяна Бакальчук обвинила своего супруга Владислава в попытке рейдерского захвата. В свою очередь он заявил, что приехал в офис для разговора, но на него было совершено нападение.

В перестрелке погибли двое сотрудников охраны маркетплейса, еще трое получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

19 сентября следователи задержали Бакальчука на 48 часов.