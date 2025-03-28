Фигурантам дела о мошенничестве с «Пушкинской картой» избраны меры пресечения

Московский суд избрал троим фигурантам, которые похитили более 1 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта», меры пресечения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Бывшего заместителя худрука ГБУК «Киноконцертный зал Эльдар» отправили под домашний арест. Индивидуальному предпринимателю избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кроме того, под домашний арест отправили экс-начальника медиа-отдела ГБУК «Киноконцертный зал Эльдар».

Фигурантам ранее предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Прокуратура контролирует расследование дела.

Ранее по этому делу был задержан участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров. Он вместе с замхудрука зала «Эльдар» Еленой Гурко организовал свои фиктивные концерты, а билеты оплачивались с помощью «Пушкинских карт». В результате был причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей.