Певца Кадырова задержали за мошенничество с «Пушкинской картой» на 1,3 млн руб

Участника «Голоса» задержали по подозрению в мошенничестве с «Пушкинской картой»

Силовики задержали 31-летнего участника телевизионного вокального шоу «Голос» Эмиля Кадырова, которого подозревают в мошенничестве с «Пушкинской картой». Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей, сообщает Mash .

Согласно версии следствия, Кадыров совместно с заместителем худрука киноконцертного зала «Эльдар» Еленой Гурко организовали серию фиктивных концертов музыканта в зале. Билеты на концерты, которые так и не состоялись, были распроданы через «Пушкинские карты». Киноконцертный зал получил финансирование из бюджета.

Общий ущерб оценивается приблизительно в 1,3 млн рублей. Правоохранительные органы проявили интерес к певцу после того, как обнаружили, что на его выступления из госбюджета выделяется подозрительно большое количество денег.

При этом люди, не имеющие «Пушкинской карты», почему-то не особого интересовались выступлениями артиста. В результате к Кадырову для задержания направили вооруженных силовиков. По факту случившегося столичные следователи возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).