Российские солдаты на разных участках линии боевого соприкосновения атакуют боевиков ВСУ с девизом «За мальчика Толю». Бойцы считают его героем, рассказал РИА Новости один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, который сражается в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости .

Украинские боевики 8 июля нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что из-за удара противника погибли три мужчины и пятилетний мальчик Толя. Он погиб во время перевозки в Москву после того, как пытался закрыть свою мать во время удара ВСУ по пляжу.

Военнослужащий отметил, что мальчик Толя — настоящий герой, который пытался защитить маму. Российские солдаты планируют мстить ВСУ за содеянное.

«Бойцы на разных участках фронта идут в атаки с твоим именем, твое имя на снарядах, отправляемых в сторону противника. Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен», — рассказал собеседник.