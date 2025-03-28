Похитившим более 1 млн руб по «Пушкинской карте» в Москве предъявлено обвинение

В Москве обвинения предъявили фигурантам дела о похищении более 1 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

Двое задержанных уже признали свою вину. Следователи выясняют, существуют ли иные эпизоды преступной деятельности соучастников.

Также правоохранители собираются ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения троим обвиняемым.

За мошенничество с «Пушкинской картой» ранее был задержан участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров. Он вместе с замхудрука зала «Эльдар» Еленой Гурко организовал свои фиктивные концерты.

Билеты на мероприятие, которое так и не было проведено, приобретались с помощью «Пушкинских карт». В итоге с них было похищено 1,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ.