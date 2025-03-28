Похитившим более 1 млн руб по «Пушкинской карте» в Москве предъявлено обвинение
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В Москве обвинения предъявили фигурантам дела о похищении более 1 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
Двое задержанных уже признали свою вину. Следователи выясняют, существуют ли иные эпизоды преступной деятельности соучастников.
Также правоохранители собираются ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения троим обвиняемым.
За мошенничество с «Пушкинской картой» ранее был задержан участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров. Он вместе с замхудрука зала «Эльдар» Еленой Гурко организовал свои фиктивные концерты.
Билеты на мероприятие, которое так и не было проведено, приобретались с помощью «Пушкинских карт». В итоге с них было похищено 1,3 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ.