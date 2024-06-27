Fighterbomber сообщил о появлении британского самолета RC-135 над Черным морем

Разведывательный самолет Boeing RC-135 ВВС Великобритании с прикрытием из двух истребителей заметили над Черным морем вблизи Крымского полуострова, сообщает Telegram-канал Fighterbomber .

«С одной стороны, кошмарить его можно уже и Су-35 и Су-30, с другой стороны, об атаке вооружением речь не стоит даже в теории», — говорится в сообщении.

Ранее в российских Telegram-каналах появлялись сведения о сбитом над Черном море американском беспилотнике. По данным Fighterbomber, речь шла о БПЛА Global Hawk. Официального подтверждения данной информации не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти заявления, отметив, что Кремль не располагает информацией об инциденте с американским беспилотником.