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Песков: Кремль не знает об инциденте с дроном США над Черным морем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией об инциденте с американским беспилотником, сообщает РБК.

Официальный представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что ночью над Черным морем сбили американский дрон.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — ответил он.

Сведения о происшествии с американским беспилотником появились в российских Telegram-каналах, в том числе канале Fighterbomber. По его данным, речь шла о БПЛА Global Hawk.

Данные распространились на фоне удара ракетами ATACMS по Севастополю. Он произошел 23 июня. По последним данным, в результате украинского удара погибли пять человек, еще 124 мирных жителя пострадали.