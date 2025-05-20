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Фельдшер с Сахалина случайно узнал про выигрыш миллиарда рублей

Фельдшер из Сахалинской области, который работает в городской больнице, Александр Куряев выиграл новогодний розыгрыш «Русского лото». Он стал обладателем 1 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

Как рассказал крупнейший распространитель гослотерей «Столото», Куряев победил в «Новогоднем миллиарде — 2025». После вычета налогов мужчине передадут 781,5 млн рублей.

Александр случайно узнал, что выиграл миллиард рублей. Это произошло 1 января, когда он собирался на работу.

Ранее сообщалось, что в России появилось 16 новых миллионеров благодаря розыгрышу лотереи «Мечталлион». Он прошел на майских праздниках.