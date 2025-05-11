В России стало на 16 миллионеров больше благодаря лотерее «Мечталлион» Общество сегодня в 15:06 Фото - © Сергей Овчинников / Фотобанк Лори

В РФ появилось 16 новых миллионеров благодаря розыгрышу лотереи «Мечталлион», который прошел на майских праздниках. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея» оператора гослотерей, организованных Минфином.

В России стало на 16 миллионеров больше благодаря розыгрышу праздничного тиража № 138. Его посвятили Дню Победы. Суммарно разыгрывали 80 млн рублей на всех участников. Фактический размер выигрыш составил 114 млн рублей. По 1 млн рублей выиграли жители Костромской, Тверской, Иркутской областей, Москвы, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ульяновской области. Общая сумма выигрышей составила 114 567 460 рублей. Победили обладатели 829,4 тыс. билетов.