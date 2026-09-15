Жителей Подмосковья пригласили на конкурс субботников «Чистябрь»

Жители Подмосковья до 31 октября могут принять участие в конкурсе субботников «Чистябрь», собрать команду и получить экобаллы за уборку территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Центр «Чистой Природы 12-15» проводит конкурс субботников «Чистябрь». Присоединиться к нему можно до 31 октября включительно.

Для участия необходимо заполнить анкету, собрать команду минимум из пяти человек и получить инвентарь. После уборки участники должны направить фотоотчеты, а затем смогут накапливать экобаллы и обменивать их на призы.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что в регионе становится больше людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Среди приоритетных задач остается просветительская работа с детьми и взрослыми.

В этом году организаторы подготовили 168 призов, включая фирменную одежду, кепки с экощипцами и домашний компостер для переработки органических отходов в удобрения. Присоединиться к проекту можно на сайте центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.