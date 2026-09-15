Беспилотная «Газель» заняла шестое место на конкурсе водителей в Коломне

Беспилотная «Газель» 12 сентября впервые в России соревновалась с профессиональными водителями автобусов в Коломне и заняла шестое место, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Коломне 12 сентября прошло первое в России состязание искусственного интеллекта и профессиональных водителей автобусов. Беспилотная «Газель» преодолела конкурсную трассу и в дебютном заезде заняла шестое место в турнирной таблице.

Соревнование состоялось в рамках межрегионального конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, организованного «Мострансавто». В нем участвовали 22 водителя из десяти транспортных предприятий России. Искусственный интеллект управлял опытным образцом серийной электрической «Газели» e-NN, разработанным командой «Автороботикс» из инженеров и исследователей МФТИ и МАДИ.

Автомобиль оснащен лидарами, камерами, навигационными модулями и вычислительным комплексом. Система распознает объекты, оценивает дорожную обстановку, выстраивает траекторию и самостоятельно управляет движением. Беспилотник прошел те же испытания, что и водители: «змейку», заезд в узкий бокс и прохождение колеи.

«Сегодня мы сравнили не человека и машину, а многолетний опыт профессиональных водителей с технологией, которая только начинает свой путь. Искусственный интеллект сейчас не может заменить водителя, но уже может стать его помощником», — отметил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

Технология автономного транспорта проходит полигонные испытания. Разработчики проверяют устойчивость программно-аппаратного комплекса, взаимодействие сенсоров и алгоритмов, точность распознавания объектов и реакцию системы на изменение дорожной обстановки.

Конкурс прошел в рамках фестиваля «100 лет в движении», посвященного столетию «Мострансавто». Среди водителей автобусов большого класса победил Алексей Бараников из Люберец, малого класса — Виктория Савельева из Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.