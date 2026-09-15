В Солнечногорске 19 сентября пройдет праздник казачьей культуры

Праздничная программа «Казачья слава — земле Блока» пройдет 19 сентября в усадьбе Тараканово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

19 сентября в мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбе Тараканово пройдет праздничная программа «Казачья слава — земле Блока». Мероприятие объединит литературную историю блоковских мест и традиции казачьей культуры.

Программа начнется с торжественного духовного открытия, посвященного православным традициям казачества. Для гостей выступят казачьи коллективы с народными песнями и танцами, а также проведут фланкировку — демонстрацию владения традиционным казачьим оружием, шашкой.

Посетители смогут принять участие в экскурсиях и мастер-классах, узнать больше об истории усадьбы и жизни Александра Блока, попробовать традиционные ремесла и казачьи забавы.

Адрес: Московская область, г. о. Солнечногорск, деревня Тараканово, Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, усадьба Тараканово. Информация по телефону: 8 (965) 252-83-94.

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