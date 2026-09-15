Мособлводоканал провел 21 ремонт на сетях в Новоазовском округе ДНР

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю выполнили 21 ремонтно-восстановительное мероприятие на коммунальных сетях Новоазовского округа ДНР и продолжают строительство канализационного коллектора в Седове, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты Мособлводоканала, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, за неделю провели 21 мероприятие по содержанию и ремонту коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе ДНР.

На пересечении улиц Кирова и Советской рабочие заменили 10 метров изношенного трубопровода диаметром 63 мм. Из-за износа и внешнего воздействия в сети снижалось давление, существовал риск утечки. Новый участок смонтировали из полимерных материалов, что повысило надежность узла.

Специалисты также проверили пожарные гидранты и провели ревизию насосного оборудования на канализационной насосной станции № 2. Обслуживание позволит обеспечить доступ пожарной техники к воде и снизить риск подтоплений сточными водами.

В поселке городского типа Седово продолжаются земляные и монтажные работы по прокладке напорного канализационного коллектора длиной 55 метров и диаметром 90 мм для подключения детского сада. Кроме того, рабочие обновляют участок сети между улицами 60 лет СССР и Кирова, чтобы обеспечить стабильный напор воды в жилом секторе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.