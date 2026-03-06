ФАС: реклама в Instagram* и Telegram имеет признаки нарушения закона

ФАС РФ выявила признаки нарушения рекламного законодательства страны в соцсетях Instagram*, Facebook*, YouTube, Telegram и WhatsApp* — в случае размещения рекламы на этих площадках, сообщает ТАСС .

«ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — сказали в ведомстве.

На сегодняшний день при наличии оснований служба принимает предусмотренные законодательством России меры реагирования. Также служба посоветовала участникам рынка проанализировать контент, размещаемый на ресурсах, доступ к которым ограничен.

Там добавили, что не допускается распространение рекламы на информресурсах, деятельность которых признана нежелательной в стране.

Ранее антимонопольная служба представила разъяснения о рекламе в Telegram. Она отметила, что в отношении мессенджера в стране принимаются меры по ограничению доступа, поэтому размещение рекламы на площадке — нарушение законодательства.

*Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ.

