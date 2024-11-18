«Это технические работы»: сбоя в работе СДЭК не было

сегодня в 16:56

Сбоя в работе сайта и приложения СДЭК не зафиксировали

У СДЭК не отмечалось сбоя в работе сайта и приложения, специалисты проводили 15-минутные плановые технические работы, сообщили РИАМО в пресс-службе компании СДЭК.

Днем в понедельник на сайте Downdetector.su отметили масштабный сбой, который произошел на сайте и в мобильном приложении. Пик пришелся на примерно 16 часов по московскому времени.

В компании уточнили, что сбоя не было. В рамках профилактики некоторые процессы приостановили.

«Проведение работ затронуло незначительное количество наших клиентов», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее СДЭК организовала склад полного цикла в Дубае. Воспользоваться им смогут селлеры маркетплейсов и интернет-магазины.