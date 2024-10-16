СДЭК выходит на рынок ОАЭ

Российская компания-оператор доставки СДЭК создала склад полного цикла в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах. Воспользоваться им смогут селлеры маркетплейсов и интернет-магазины, сообщает РИА Новости .

На складе СДЭК продавцы смогут получать товары и хранить их. Там будут формироваться заказы, приниматься заявки на возврат.

Такие же склады полного цикла компания СДЭК уже запускала в ряде стран мира. Они функционируют в некоторых государствах СНГ, Турции, КНР и Италии.

Ранее компания СДЭК провела исследование. В ходе него выяснилось, что каждый третий житель России каждый день ходит в пункты выдачи заказов и забирает купленные в Сети товары домой.