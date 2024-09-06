Каждый третий россиянин и дня не может прожить без доставки

СДЭК: каждый третий россиянин ежедневно покупает товары в интернете

Каждый третий житель России ежедневно ходит на пункты выдачи заказов (ПВЗ) и забирает купленные в Сети товары домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное логистической компанией СДЭК.

Еще треть опрошенных россиян делают заказы в Сети всего два-три раза в месяц. 15% жителей РФ ограничиваются всего одной онлайн-покупкой раз в четыре недели. Оставшиеся 10% приобретают товары в интернете реже раза в два месяца.

При этом 90% опрошенных заказывают изделия в пункты выдачи, которые находятся рядом с домом. Всего 10% выбирают ПВЗ, которые расположены неподалеку от работы.

Ранее в Москве 15-летняя сотрудница Ozon продавала наркотические вещества в пункте выдачи. Сотрудники полиции нашли у девушки около 40 свертков с неизвестным веществом и весы. Порошок отправили на экспертизу.