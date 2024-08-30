В Москве 15-летняя сотрудница Ozon сбывала наркотики в пункте выдачи

Девушка училась на первом курсе в кинологическом колледже имени Скрябина. На летних каникулах она решила подзаработать и устроилась в ПВЗ Ozon. Но получаемой зарплаты ей оказалось мало.

На работе студентка не только фасовала товары, но и сбывала запрещенные вещества — ее удалось отследить по камерам. Сотрудники СОБРа задержали несовершеннолетнюю в ПВЗ во время очередной передачи наркотиков.

При обыске у девушки нашли 40 свертков с неизвестным веществом и черные электронные весы. Найденное отправили на экспертизу.

ПВЗ, в котором работала первокурсница, находится на Варшавском шоссе. Его закрыли для клиентов до выяснения всех обстоятельств. Отмечается, что запрещенные вещества не продавались через витрину маркетплейса и не проходили через систему логистики Ozon.