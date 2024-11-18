Масштабный сбой произошел в работе СДЭК
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18 ноября в работе службы доставки СДЭК зафиксировали масштабный сбой, сообщается на сайте Downdetector.su.
Пользователи отмечают, что не работает сайт и мобильное приложение компании. Россияне также жалуются, что им не выдают заказы.
Наибольшее число жалоб зафиксировано в Тверской области, Карелии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, в Нижегородской области.
Пик сбоя пришелся на около 15:59 по московскому времени.