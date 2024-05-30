«Это большая тайна»: певица Орлова рассказала о визите в больницу к Заворотнюк

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что до пандемии Covid-19 в тайне регулярно приезжала в больницу к актрисе Анастасии Заворотнюк и оказывала ей всю возможную помощь, сообщает Starhit.ru .

«Мы познакомились, когда она заболела. Мне тогда позвонил Петр и сказал: „Я Петя, муж Насти. Можно приехать посоветоваться?“ Я сказала: „Конечно“. Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так мы и встретились, пообщались. С тех пор и были на связи», — сказала исполнительница.

Она подчеркнула, что похожий диагноз был у Жанны Фриске, поэтому Орлова стала «профессором» по части знаний об этой болезни.

Телеведущая отметила, Заворотнюк произвела на нее невероятное впечатление. Актриса была простой, веселой и остроумной.

Орлова добавила, что семья звезды «Моей прекрасной няни» удалось выстроить лечение так, чтобы никто о нем не знал. Она поблагодарила врачей за то, что в Сети не были опубликованы какие-либо фото Анастасии из больницы.

Анастасия Заворотнюк умерла вечером 29 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. На протяжении многих лет звезда ситкома «Моя прекрасная няня» боролась с раком мозга. По словам телеведущего Андрея Малахова, прощание с Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре.