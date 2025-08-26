Эскортница = проститутка? В Москве заблокировали сайты секс-работниц

Суд в Москве заблокировал пять сайтов по подбору эскортниц. Инстанция заявила, что информация на этих ресурсах противоречит требованиям закона, а также вредит «общественной морали и здоровью», сообщает Mash .

На заблокированных сайтах была опубликована информация о платных интимных услугах. Содержимое этих порталов способствовало пропаганде проституции и нарушало права людей, в том числе несовершеннолетних, подчеркнули в суде.

На днях платформу для чтения японских комиксов оштрафовали на 14 000 000 рублей за пропаганду ЛГБТ* и чайлдфри. Таганский районный суд Москвы обязал интернет-клуб любителей манги Mangalib выплатить административные штрафы по 2 млн рублей по каждому из семи правонарушений.

До этого суд в Москве запретил сайты с инструкциями по поджогу домов и квартир.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено