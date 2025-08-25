сегодня в 19:39

В Москве платформу для чтения манги оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* и чайлдфри

Таганский районный суд Москвы оштрафовал ООО «Мангалиб» на 14 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* и чайлдфри, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Интернет-клуб любителей манги Mangalib был признан виновным по ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ и ч. 4 ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

Столичный суд обязал компанию выплатить административный штраф в размере 2 млн рублей по каждому из 7 правонарушений.

Ранее Таганский районный суд Москвы выписал штраф «Кинопоиску» в размере 3 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено