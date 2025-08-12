Суд выписал штраф «Кинопоиску» в размере 3 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*
Фото - © РИА Новости, Максим Блинов
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию «Кинопоиск» на 3 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*. Сервис совершил правонарушение по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Штраф выписали за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола*, отказа от деторождения».
По данной статье юридических лиц могут оштрафовать на 1-4 млн рублей. В качестве альтернативы также могут приостановить их деятельность на 3 месяца.
Ранее московский суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей. Такое решение было принято из-за запрещенного контента на платформе.
*Организация ЛГБТ признана в России экстремистской, террористической и запрещена.