Суд выписал штраф «Кинопоиску» в размере 3 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию «Кинопоиск» на 3 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*. Сервис совершил правонарушение по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Штраф выписали за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола*, отказа от деторождения».

По данной статье юридических лиц могут оштрафовать на 1-4 млн рублей. В качестве альтернативы также могут приостановить их деятельность на 3 месяца.

Ранее московский суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей. Такое решение было принято из-за запрещенного контента на платформе.

*Организация ЛГБТ признана в России экстремистской, террористической и запрещена.