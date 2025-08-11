сегодня в 16:46

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей за запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. в размере 3,5 миллиона рублей. Мессенджер признан виновным в нарушении российского законодательства об информации, об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд установил, что компания не соблюдала требования по блокировке доступа к запрещенному контенту и не удаляла информацию, которая должна быть ограничена согласно российским законам.

В итоге Telegram признали виновным в правонарушении, которое квалифицировано по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

Telegram продолжает накапливать многомиллионные долги перед российским бюджетом. По данным на июль 2025 года, размер долга составлял 23,47 млн рублей по 12 административным производствам.